Chiara Ferragni ha stupito tutti con un importante traguardo. Inarrestabile, l’influencer ha conquistato un altro raggiungimento incredibile. Ecco cosa sta accadendo.

34 anni, fascino unico, bellezza incredibile, talento da vendere. Anno dopo anno, Chiara Ferragni ha conquistato traguardi pazzeschi, diventando l’influencer in assoluto più seguita in Italia. Più di 25 milioni follower su Instagram, nel tempo si è distinta come icona di stile ed imprenditrice digitale fondando il suo fashion blog e dando vita alla sua linea di abbigliamento.

Accanto a tutto questo ha intrecciato collaborazioni con brand famosissimi, debuttato al cinema con un suo documentario e molto altro ancora. Di recente ha anche comunicato la notizia di una nuova serie in arrivo ispirata alla sua vita e a quella della sua famiglia composta da Fedez e i loro figli Leone e Vittoria. Soli pochi giorni fa inoltre è apparsa sulla copertina di Vogue, desiderio che ha da dodici anni.

Ma i sogni della cremonese non sono finiti, tanto che ha raggiunto un’altra meta incredibile che l’ha portata a Londra indossando un look pazzesco.

Chiara Ferragni a Londra: look pazzesco per l’importante evento

