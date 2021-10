“State diventando come i Ferragnez”. Fabrizio Corona torna a far parlare di sè. Sul web la FOTO di ciò che placa il suo inferno

Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è apparso recentemente in tv rendendosi protagonista di forti discussioni. Ha ricevuto anche una denuncia per evasione dagli arresti domiciliari

Ancora guai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si trova agli arresti domiciliari dal dicembre 2019. Gli sono stati revocati dal tribunale di sorveglianza di Milano lo scorso marzo per poi essere ripristinati della Cassazione, consentendogli di continuare la detenzione nella propria casa.

Adesso la sua situazione potrebbe nuovamente aggravarsi poiché è stato denunciato per evasione. Il noto personaggio, infatti, aveva ricevuto un permesso speciale per recarsi a Roma (probabilmente per far visita a un parente). Gli agenti della Guardia di Finanza, impegnati in un controllo, lo hanno trovato da tutt’altra parte, ossia in un locale a Genova.

Leggi anche —>>> “Ma cosa sei?” Soleil Sorge stavolta completamente a nudo. E’ una bomba – FOTO

Fabrizio Corona: le ultime vicende che lo hanno visto protagonista

View this post on Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona è stato inoltre ospite della trasmissione di Massimo Giletti, “Non è l’Arena”. In questa occasione ha raccontato un episodio molto forte del suo recente passato. Come reazione alla sospensione dei domiciliari da parte del Tribunale di Sorveglianza, avvenuta lo scorso marzo, l’ex re dei paparazzi si autoinflisse dei tagli a un braccio che comportarono un suo ricovero in ospedale.

Di fronte alle telecamere ha descritto di come abbia continuato a provocarsi dolore “come un cannibale”, mentre si trovava in quella gravosa circostanza. Ne è conseguito una scambio acceso con il giornalista Luca Telese che lo ha definito “una persona malata”, incalzando con queste parole: “Devi chiedere scusa, insulti e ingiuri i magistrati di sorveglianza…”.

Nelle ultime condivisioni rilasciate sul suo seguito profilo Instagram, Fabrizio Corona fa mea culpa e scrive: “Ho sbagliato ad andare in televisione ieri, non ne avevo bisogno… Parole sprecate, in un contesto completamente sbagliato, dove l’unico messaggio che tutti i presenti volevano trasmettere e ci sono riusciti, è ‘Fabrizio Corona è un malato psichiatrico!'”.

Potrebbe interessarti anche —>>> “GF Vip” scenata di gelosia per Lulù Selassie: senza filtri contro l’amica

Il solo porto sicuro in cui riesce a trovare pace è rappresentato, senza dubbio, dalla sua famiglia. Pubblica, infatti, una serie di scatti con il suo unico figlio, il giovane Carlos Maria, a cui lascia questa dedica: “Per me conti solo tu”.

Anche con l’ex moglie e madre del ragazzo, la modella Nina Moric, sembra tornato il sereno. Dopo vari scontri finiti anche sui media, i rapporti sarebbero oggi armoniosi. Tuttavia incalzano i commenti da parte degli utenti che sospettano un desiderio prorompente di visibilità: “State diventando come i Ferragnez…24 h sui social”.