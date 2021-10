Al “GF Vip” la gelosia e le insicurezze di Lulù Selassie nei confronti di Manuel Bortuzzo si fanno sempre più evidenti, stavolta però qualcosa è successo davvero.

A meno di 48 ore dall’ennesima crisi amorosa avvenuta durante la diretta di venerdì scorso, 7 ottobre, tra la principessina Lulù Selassie e l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, al “Grande Fratello Vip” si accendono le dinamiche per un nuovo scontro. La situazione riguarda la protagonista del trio di sorelle ed una nuova rivale, avvicinatasi stanotte ed irrimediabilmente al suo innamorato.

Durante il party indetto in casa nella serata di ieri, 9 ottobre, in occasione del compleanno della showgirl Manila Mazzaro, un duro confronto tra Lulù ed una sua compagna di avventure non passerà inosservato agli occhi dei telespettatori, mirando ad inasprire ancor di più il rapporto tra i due ragazzi ed aumentando la distanza già creatasi nella pseudo coppia.

“GF Vip” scenata di gelosia per Lulù Selassie: senza filtri contro l’amica

Nella notte scorsa, dopo aver assistito ad un comportamento “irrispettoso” da parte di una delle coinquiline della casa, la principessa nata sotto il segno dei Gemelli non ha indugiato a mostrare il suo lato più sfrontato. La festa ha inizio, sorprese e balli di gruppo sono l’attrattiva maggiore, eppure ad avvicinarsi di più a Manuel non sarà la principessina, bensì la modella Sophie Codegoni.

Dopo aver assistitolo alla scena Lulù prenderà da parte Sophie e la redarguirà senza freni, esponendole la sua visione dei fatti ed il perché si è sentita a tal punto ferita dai suoi atteggiamenti. La modella cercherà inizialmente di spiegare le sue ragioni, distese una a fianco all’altra in giardino: “ero lì a ballare“, racconta Sophie, “a volte lo vedo lì da solo e quindi cerco di coinvolgerlo“. “Amore ma lo faccio anch’io, capito?” risponderà Lulù “questo mi mette molta ansia perché ho già tanti problemi nella mia vita e ovviamente questa situazione qui ora mi mette serenità e la voglio solo per me“. Allora Sophie cercherà di giustificarsi “No, ma era una cosa…“, ma la principessa la interromperà subito. “No, amore. Se puoi evitare questa cosa è meglio. Perché mi fa malissimo. Per cortesia evitiamo perché io non posso soffrire ancora“.

Insomma anche i saggi consigli rivolti nei giorni precedenti a Lulù da parte di Katia Ricciarelli si riveleranno un buco nell’acqua. “Tu lascialo libero“, l’aveva ammonita con fare premuroso il soprano, tentando di spiegarle di come un uomo non liberò non potrà mai essere felice o realmente soddisfatto.