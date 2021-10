E’ un’apparizione divina quella che si trasformerà in delirio e pura ammirazione per la conduttrice Elisa Isoardi, una regina madre dalle sembianze di una sirena.

Protagonista della scorsa edizione di “Ballando Con Le Stelle” e de “L’Isola Dei Famosi” vestendo i nei panni di un’impavida naufraga in quel delle Honduras, l’affascinante conduttrice classe 1982, Elisa Isoardi, non accenna a diminuire il suo interesse per una bellezza dalla caratteristiche naturali, e di conseguenza a sfoggiare il suo amore per paesaggi che possano rappresentare questo suo più che salutare ed attuale stile di vita.

La nata sotto il segno del Capricorno ha riservato questa mattina una sorpresa “divina” per i suoi fan, che verrà accolta subito con un entusiasmo a ben dire prorompente.

“Regina madre, sirena d’ottobre” Elisa Isoardi divina in costume e quel dettaglio che fa molto parlare – FOTO

