Le Donatella continuano ad essere il duo musicale più amato del mondo dei social: l’ultimo video che hanno postato su TikTok e su Instagram è diventato virale

Le Donatella sono senza ombra di dubbio il duo musicale più amato del nostro panorama musicale italiano. Sono diventate note agli occhi del pubblico quando erano a malapena due ragazzine, poi si sono fatte conoscere anche nel mondo dello spettacolo e del gossip, per le loro storie d’amore. Successivamente hanno cominciato a partecipare ai reality: si sono distinte per la loro forza fisica e per la loro unione. In seguito, le abbiamo viste varcare la soglia della casa più spiata d’Italia per partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Le Donatella passano il sabato sera così: il video diventato virale

Oltre ad essere piene di talento, sono anche due bellissime ragazze dotate di una innata simpatia e lo hanno sempre dimostrato nei reality a cui hanno partecipato. Questo è uno dei principali motivi per cui sono seguite, oltre per il loro meraviglioso rapporto che fa sognare tantissime persone ogni giorno. Da quando TikTok lo scorso anno si è fatto sempre più spazio affermandosi come un social noto tanto quanto Instagram, loro sono approdate pure lì dove hanno avuto modo di dare sfogo a tutta la loro fantasia. I loro video divertono sempre i loro numerosi followers, come quello che hanno pubblicato ieri sera in cui fingono di essere delle galline. “Oddio ma siete fuori! Mi fate morire dal ridere” scrivono la maggior parte dei loro fans, ma è proprio per questo che sono tanto amate.

L’ultimo video ha raggiunto tantissimi likes e commenti nel giro di pochissimi minuti: neanche uno negativo, solo complimenti per il duo più amato di Instagram.