Wanda Nara riesce sempre a far parlare di sé e i suoi scatti non passano mai inosservati: l’ultima fotografia regala gioie ed emozioni con inquadrature da capogiro.

I riflettori non possono che essere puntati ogni giorno sulla splendida Wanda Nara, showgirl, testimonial, modella e procuratrice sportiva famosa praticamente in tutto il mondo. La nativa di Buenos Aires, grazie ad allenamenti estenuanti (e spesso bollenti) continua a perfezionare il suo corpo da urlo.

In questi giorni sta sponsorizzando i suoi prodotti di cosmetica e lo ha fatto scegliendo la via della pubblicità aggressiva. Le foto che usa per conquistare le attenzioni dei fan sono sconvolgenti: l’argentina sta indossando un costume della supereroina Wonder Woman. Il travestimento, come era prevedibile, fa una grande fatica nel contenere le sue curve paurose. Rispetto allo scatto di ieri, quello di oggi possiede qualcosa in più: l’inquadratura cade proprio sul suo décolleté.

Wanda Nara, inquadratura da sogno: il seno rompe gli schermi

Per vedere la strepitosa fotografia di Wanda, vai su successivo.