Alfonso Signorini, quella volta in cui perse il controllo: “Devi sciacquarti la bocca” – VIDEO

Alfonso Signorini ha perso le staffe in un momento di forte tensione. Ecco cosa è accaduto al noto conduttore: la piazzata ha fatto tremare gli schermi.

Tensioni, fastidio e rabbia. Nel corso della sua brillante carriera Alfonso Signorini, conduttore, giornalista, scrittore, si è distinto con i suoi modi pacati, tranquilli e diplomatici. Tuttavia in alcune occasioni ha perso le staffe e tra queste una in particolare ha fatto saltare i suoi nervi come non mai.

Tutto è accaduto negli studi del “Grande Fratello Vip 2”, in onda nel 2017. Nell’ambito di una serata dedicata al reality show, tra i più seguiti in Italia, un concorrente ha fatto esplodere il conduttore scatenando un pesante scontro che ha fatto tremare gli spettatori. Alfonso si è mostrato così in una veste inaspettata, stupendo tutti.

Alfonso Signorini infuriato: lo scontro più pesante

I modi pacati e sereni di Alfonso Signorini sono stati minacciati da un concorrente del “Grande Fratello Vip 2”. Tutto è accaduto nel 2017, quando il 23 ottobre, durante una prima serata dedicata ai concorrenti nella casa più spiata d’Italia, il famoso conduttore ha avuto uno scontro pesante perdendo le staffe.

A farlo infuriare era stata Giulia De Lellis, nello staff della seconda edizione del format dove si è distinta con il suo temperamento forte e deciso. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” aveva attaccato un commento del giornalista affermando come le sue parole fossero state inutili.

“Se è inutile fare battute inutili, le consiglio di non aprire bocca con le castronerie che dice dal mattino alla sera. Ti conviene stare zitta”, la replica nella rabbia del giornalista. Alle parole Giulia ha perso le staffe ribadendo come per lei il commento del conduttore sia stato vano.

Allo scontro aperto si è aggiunta Ilary Blasi, alla guida del format, prendendo le parti del giornalista e chiedendo alla De Lellis di portare rispetto e abbassare i toni.

“Quando tu mi dai dell’ignorante, devi sciacquarti la bocca”, la conclusione di Signorini sempre più spazientito.