Una lente d’ingrandimento sulla showgirl Cecilia Rodriguez va ad analizzare i suoi cambiamenti in questi ultimi dieci anni. Gli scatti la renderebbero, ad oggi, “irriconoscibile”.

Si afferma come un’evoluzione a 360° l’ultima collezione di immagini relativa alla showgirl amata dal pubblico per la sua travolgente simpatia, Cecilia Rodriguez. Le istantanee della soubrette originaria di Buenos Aires, nonché sorella minore della celebre Belen, pare siano rimaste celate fino a questo momento agli occhi dei suoi fan.

Adesso, però, lo zoom inatteso è pronto ad illustrare a pieno i cambiamenti che avrebbero plasmato di netto alcuni dei connotatati della trentenne nata sotto il segno dei pesci. Le immagini inedite sono finite inavvertitamente nel mirino di una mente digitale assai curiosa, e hanno voluto documentare la trasformazione di Cecilia a partire dal 2010 ad oggi, mostrando tappa per tappa alcune caratteristiche della showgirl agli esordi della sua carriera da modella.

Cecilia Rodriguez, spuntano le FOTO di dieci anni fa: è irriconoscibile

La pagina alquanto in voga su Instagram di @trashculturale ha voluto dedicare una parentesi relativa al passato della showgirl di origini argentine, soffermandosi in particolare modo sul periodo che precedeva la partecipazione nei panni di concorrente di Cecilia alla decima edizione de “L’Isola Dei Famosi” cinque anni più tardi. I dieci scatti pubblicati due giorni fa in rete difatti illustrano quali sarebbero i cambiamenti principali.

“Cecilia con gli anni è cambiata“, ammette un utente fra i commenti, sottolineando però un particolare non troppo scontato: “chi di noi a distanza di 10 anni rimane identico? Se ha fatto ricorso alla chirurgia a me onestamente non interessa, la sua bellezza va oltre il fattore estetico“.

Cecilia dunque, che ad oggi è legata sentimentalmente all’ex ciclista Ignazio Moser, conosciuto nella casa del “Grande Fratello Vip“, nel 2017, mostra spesso, attraverso il suo profilo, alcuni momenti di non ostentata felicità, dimostrando di essere sì cresciuta e sempre aperta ad ogni tipo di cambiamento. Ma sicuramente di rimanere: “una donna bellissima e con due magnetici occhioni da cerbiatta“.