Chiara Ferragni e la FOTO con la sua migliore amica: non immaginerete mai chi è

La bella influencer Chiara Ferragni ha condiviso su instagram una serie di foto insieme alla sua migliore amica in assoluto

Chiara Ferragni ha condiviso una serie di scatti insieme alla sua migliore amica, le foto sono di una dolcezza infinita. La sua migliore amica non è altro che sua figlia Vittoria che ha pochi mesi di vita. L’influencer ha infatti scritto nella didascalia sotto alle foto:”Lei è la mia migliore amica”. Avere una figlia femmina per una donna sicuramente è fonte di gioia, perché si possono condividere le classiche cose femminili come la moda e tanto altro.

Chiara Ferragni tra viaggi e famiglia, una vita piena

L’influencer Chiara Ferragni ha ripreso a tutti gli effetti la vita frenetica da imprenditrice e influencer più importante al mondo, dopo il covid. Ha ricominciato a partire in giro per il mondo per partecipare ai vari eventi importanti che riguardano la moda e non solo. Recentemente è stata a Parigi e Londra e al suo ritorno in aeroporto ha ricevuto l’accoglienza più dolce. I suoi figli Leone e Vittoria sono andati a prenderla e lei si è emozionata tantissimo stringendoli forte a se. Ha infatti dichiarato che è proprio quella la parte migliore dei suoi viaggi di lavoro.

Tornare dai suoi piccoli. L’imprenditrice in questo periodo sta lavorando molto, ha appena avviato la sua linea per bambini in un pop up store che sarà presente al centro commerciale lussuoso di Harrods a Londra. Un traguardo importante per la Ferragni. Qualche giorno fa è stata anche chiamata dal CEO di Bulgari per essere la madrina di un evento speciale a Milano. Ha dovuto anche fare un discorso per l’occasione. Ha ottenuto anche la copertina di Vogue in questo periodo con un servizio fotografico davvero impressionante. I migliori brand al mondo la vogliono come Amdassador o testimonial, d’altronde ormai sono tutti a conoscenza del fatto che qualsiasi cosa tocchi la Ferragni diventa oro.

I marchi con cui lavora maggiormente sono Louis Vuitton, Bulgari, Versace a Dior. Dopo un periodo di pausa dagli eventi a causa del covid e della gravidanza, la Ferragni è ripartita alla grande. Anche se in realtà non si è mai fermata nemmeno durante la pandemia, dove ha continuato a fare mosse imprenditoriali che le sono valse quote in borsa notevoli. L’influencer ha occhio per gli affari non c’è dubbio.