“Sei una sirena”, Valentina Persia, maliziosa e bagnata. La FOTO fa salire la temperatura

Valentina Persia dopo “L’isola dei famosi” sembra un’altra, mai vista così sensuale e accattivante: che cambiamento

Tutti la conoscono per il suo talento e comicità, Valentina Persia è un personaggio pubblico che ha un unico obiettivo: fare divertire il pubblico con le sue battute e barzellette diventate virali nel corso degli anni.

Ha partecipato all’ultima edizione dell’“Isola dei famosi” dove ha tirato fuori alcuni suoi lati rimasti nascosti fino ad oggi. La comica è sensibile, dolce ma anche forte e determinata.

Valentina Persia, in bikini e super sensuale – FOTO

Sono in tanti a credere che il reality le abbia cambiato la vita. Valentina Persia è volata in Honduras con tanta voglia di farsi conoscere ed è tornata con un’esperienza di vita unica. Non solo, la sua trasformazione è avvenuta anche a livello fisico.

Si è dimagrita ed oggi è molto più affascinante e seducente. Posta su Instagram scatti mozzafiato di alcune interviste rilasciate in questi ultimi mesi. L’ultimo post pubblicato qualche giorno fa la ritrae in bikini.

Seduta in spiaggia, ha un costume marrone e i suoi occhi brillano e guardano dritto l’obiettivo. La sua posa è accattivante e il suo sorriso impeccabile.

“Uno scatto di @raffaellobalzo_official per #GrandHotel dove trovate una mia lunga intervista”. Ha scritto sotto al post che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, conquistando più di tredicimila like.

Non sono mancati commenti da parte dei fan come “Bellissima anche senza filtri”, poi ancora “Che bella, dopo l’Isola sei fiorita di bellezza”. Qualcun altro aggiunge: “L’Isola ti ha fatto tornare meravigliosamente bellissima”.

A quanto pare la maggior parte pensa che il reality sia stato un toccasana per la Persia che dopo l’Isola sembra rinata. E’ più solare e bella. Il suo sorriso racchiude tutta la sua essenza e i fan la adorano, continuano a supportarla e a sostenerla in ogni occasione.