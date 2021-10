“Sei fantastica” Justine Mattera, reggiseno che traspare dal vestito: il panorama ti toglie il fiato – FOTO

Justine Mattera è un personaggio televisivo molto presente sui social network dove i fan ne seguono le gesta sportive e lavorative

La showgirl Justine Mattera ha condiviso su Instagram una serie incantevole di scatti dove si presenta sia in tenuta sportiva da ciclista che in abiti molto più sensuali per la gioia dei suoi fan.

Justine sa come colpire il cuore e l’animo dei follower e lo fa con la sua bellezza ma anche con le sue gesta sportive e solidali come l’ultima manifestazione svoltasi a Monza: una maratona ciclistica chiamata “Santiago in rosa”.

La ex conduttrice televisiva aveva già pubblicato la locandina dell’evento nella città lombarda due giorni fa.

Justine Mattera, la serie di foto spettacolari che le fa onore

L’affascinante showgirl ha partecipato alla corsa organizzata da “Cancro Primo Aiuto Onlus“, un’associazione che si batte per la lotta ai tumori. Oltre a lei hanno gareggiato per questa nobile causa, il cui ricavato è andato in beneficenza, la giornalista Stefania Andriola, la triatleta Alessandra Fior e la coach Sabrina Schillaci.

Justine ha spiegato come per lei essere un’influencer voglia dire aiutare e supportare con il proprio impegno questa Onlus, che promuove una causa in cui crede molto, venendo incontro ai malati oncologici durante tutto l’iter di questa terribile malattia.

Il savoir faire e la bellezza della bionda 50enne avrà di sicuro contribuito a far aumentare le donazione verso quest’associazione da parte dei suoi ammiratori. Uno di loro infatti ha commentato con un “sei fantastica” le sue meravigliose foto.

Tra le immagini, tutte apprezzabili, le ultime due mostrano la Mattera con un lungo e morbido vestito che l’avvolge e da cui si intravedono trasparenze all’altezza del seno. Un dettaglio che i suoi fan più attenti e affezionati avranno di certo notato. Insomma si può proprio affermare con decisione che Justine Mattera è una persona bella dentro e fuori.