Silvia Toffanin non ci sta più. Nervi tesi a “Verissimo”: “Stiamo degenerando”

Nervi tesi a “Verissimo”: Silvia Toffanin non crede a quello che succede durante la trasmissione: “Stiamo degenerando”, la reazione della padrona di casa.

Da anni entra nelle case degli italiani il sabato pomeriggio con “Verissimo” divenendo una presenza costante, un successo per Mediaset. Uno dei cavalli di punta di Canale Cinque, merito soprattutto della conduttrice, Silvia Toffanin. Pacatezza, professionalità ma anche quell’acuta riservatezza sulla sua vita privata, la Toffanin sa come mettere a proprio agio gli ospiti che ogni puntata sono nel suo salotto dove tra una domanda e l’altra si raccontano.

Dai propri successi ai periodi più difficili…insomma, i vari personaggi si raccontano svelando anche le proprie fragilità. Nonostante i toni sempre molto eleganti tenuti nel programma, un’ospite ha inasprito l’atmosfera diffondendo nervosismo in tutto lo studio.

LEGGI ANCHE -> “Hai bucato lo schermo”, Laura Torrisi lacrime in diretta a “Verissimo”: in bianco fa sognare. Che gambe; FOTO

Nervi tesi a Verissimo, la padrona di casa sbotta in diretta

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Vanessa Incontrada, cosa fa nei momenti più concitati: a Verissimo la confessione mai fatta

La protagonista dell’evento spiacevole in questione è proprio lei, Pamela Prati. La showgirl, fortissima su TikTok dove con i suoi video fa invidia alle ventenni sfoggiando un fisico da urlo, si è trovata ospite nel programma condotto dalla Toffanin dove si parlava della sua storia col presunto Marco Caltagirone di cui non vi era traccia da nessuna parte.

Nello scorrere le immagini che immortalavano i preparativi delle nozze e con tanto di abito bianco, la Prati scoppia a piangere. I ritmi cambiano e diventano tesi, la padrona di casa chiede ulteriori notizie a prova che questa storia esistesse e non fosse una mera invenzione ma la Prati ad un certo punto esce dallo studio per fare una telefonata a Caltagirone ma non rientra più in studio, “Stiamo degenerando” il commento a caldo della conduttrice.

Passano i minuti, ben trenta senza che faccia rientro…lasciando la Toffanin spiazzata ed anche infastidita per questo sgradevole fuori programma “E’ tutta una barzelletta che non fa neanche più ridere” la reazione.

Una puntata che ancora ricordiamo come se fosse ieri, un periodo in cui la Prati era costantemente presente in TV lamentando come questa vicenda le avesse però procurato tanti danni ed una minaccia sotto casa.