Vanessa Incontrada ospite di “Verissimo” insieme ad Alessandro Siani: a Silvia Toffanin racconta cosa succede dietro le quinte

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i primissimi super ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La nuovissima coppia artistica formata da Antonio Ricci ha raccontato il lavoro dietro al bancone di “Striscia la notizia” ad una settimana dall’esordio.

Vanessa ed Alessandro non avevano mai lavorato insieme ma si erano conosciuti alcuni anni fa durante uno show di Gigi D’Alessio. Da allora non si sono persi e oggi si sono ritrovati, fianco a fianco, a condurre uno dei programmi più seguiti di sempre.

Una sintonia naturale c’è tra di loro: “C’è un grande botta e risposta, improvvisiamo molto” ha spiegato la Incontrada a Silvia Toffanin raccontando che proprio grazie a Gigi D’Alessio è scoccata tra di loro la scintilla artistica.

Vanessa Incontrada e il retroscena mai detto

Parlando di “Striscia la notizia” e del loro rapporta dietro le quinte e davanti le telecamere, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani hanno raccontato alcuni aneddoti. Tra questi quello che succede alla presentatrice e attrice spagnola prima di andare in scena.

“Nei momenti più concitati lei sbadiglia” ha rivelato Alessandro Siani. Quando è il momento di andare in scena, o negli attimi in cui tutti sono più agitati, la Incontrada si mette in un angolo, guarda tutti e sbadiglia. Un retroscena simpatico che nessuno aveva mai rivelato.

“Non è una cosa che calcolo – ha spiegato Vanessa – lui vede tutto, sta attento a tutto” ha precisato del suo compagno artistico.

E così con l’ironia che lo contraddistingue, Siani ha simulato il loro primo incontro, i due si sono conosciuti e invece di stringersi la mano, la Incontrada ha sbadigliato. Questo il racconto ironicamente dell’attore che ha aggiunto: “il primo sbadiglio non si scorda mai”.

Per Vanessa Incontrada è un momento magico che coincide con il ritorno a Mediaset dopo tanto tempo. “Sono cresciuta qui, tornare è come tornare a casa – ha detto – è bello ritrovare persone, mi emoziona tanto”. Oltre a “Striscia la notizia” la vedremo a “Zelig” dopo 12 anni ed in una nuova fiction.