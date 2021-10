Dichiarazioni forti quelle che ha fatto l’attrice siciliana che ha sollevato un polverone su una malattia ancora troppo spesso dimenticata, le fan con lei.

L’attrice volto noto del film “Una moglie bellissima”, ieri è stata presentata da Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo” per raccontare il suo ultimo libro “P.S. Scrivimi sempre”.

Laura Torrisi attraverso il romanzo autobiografico ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi avvenuta nel 2009.

Una malattia che per la prima volta Laura ha scelto di far trapelare e che ha unito così tante altre donne che come lei soffrono la stessa situazione. Vediamo però anche il look che ha scelto per parlare nel salotto tv più famoso in casa Mediaset.

Laura Torrisi spiazza tutti, con lei moltissime altre donne. Sentiamo le sue parole

