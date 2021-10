Perde la vita in un tragico incidente stradale: a giorni sarebbe diventato padre

Un uomo di 36 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla strada statale 284 nel territorio di Adrano, in provincia di Catania.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 284 nel territorio di Adrano, in provincia di Catania. Stando ad una prima ricostruzione, una moto, condotta da uomo di 36 anni, si è schiantata contro un’auto su cui viaggiavano tre persone, due uomini ed una donna. Ad avere la peggio il centauro di cui i soccorsi hanno constatato il decesso sul posto. Le tre persone a bordo della vettura sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, nessuna di esse è in pericolo di vita.

Fra pochi giorni sarebbe dovuto diventare padre per la prima volta, ma è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. Questo il tragico destino di Massimiliano Caprino, 36enne di Bronte.

Massimiliano, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Sicilia, nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, stava percorrendo alla guida della sua moto la statale 284. Per cause ancora da accertare, all’altezza di Adrano (Catania), la due ruote si è scontrata contro una Ford, su cui viaggiavano tre persone, un uomo e due donne. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il centauro facendolo finire sotto la vettura.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 a bordo di diverse ambulanze e dell’elisoccorso. I medici hanno provato a rianimare il 36enne, ma dopo diversi tentativi si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Le tre persone a bordo dell’auto, scrive La Sicilia, sono state trasportate in ospedale: una 50enne, in eliambulanza, a Catania, mentre gli altri due all’ospedale di Bronte. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per determinare le cause dello scontro costato la vita al 36enne.

La notizia del drammatico incidente ha sconvolto l’intera comunità di Bronte, dove Massimiliano Caprino viveva. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social network per la famiglia della vittima.