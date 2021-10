La bella figlia di Adriano Celentano ha condiviso uno scatto molto dolce insieme a qualcuno di veramente speciale

Rosita Celentano ha condiviso su instagram una foto dolce insieme a qualcuno di speciale, si tratta del suo cagnolino. La figlia di Adriano Celentano è un amante degli animali, e da poco è diventata anche vegetariana. Per lei salvaguardare la salute degli animali è decisamente una priorità e comincia a farlo partendo proprio da un rifiuto del cibo a base di carne.

Rosita Celentano e l’impegno sociale per la tutela degli animali

La figlia di Celentano non s’impegna solamente a non mangiare carne proveniente da animali indifesi e maltrattati. Ma scende in piazza anche contro le pellicce di moda realizzate con il pelo di animali torturati per tutta la vita. A settembre si è presentata davanti al Duomo di Milano organizzando un flash mob proprio contro le pellicce. Le sue parole sotto al post pubblicato sono state queste:”La pelliccia è da cafoni..non ci sono più scuse e mi vergogno che l’Italia permetta ancora di far sfilare le pellicce! Il progresso morale di una Nazione si misura dal modo in cui tratta gli Anima-li”.

In un altro scatto appare con i suoi cagnolini e scrive:“Un’ordinaria serata felice con due anime che mi amano come nessuno mai!”. Per Rosita gli animali sono davvero esseri speciali, sono sicuramente più degni di essere amati rispetto a molte persone. La sua famiglia è formata sopratutto dai sui animali. Inoltre la Celentano ama particolarmente vivere in mezzo alla natura, fa tante attività a contatto con il verde e gli animali. Per la Celentano non è solo un fatto personale quello di tutelare la natura e gli animali, è anche un dovere etico essendo lei di esempio per moltissime persone. Ha infatti scritto qualche tempo fa, quanto la faccia sentire bene il fatto di essere osservata da tante persone perché la spinge ad essere una versione migliore di se.

“Sapere di poter essere di esempio è una grande responsabilità e contemporaneamente una gioia. E uno scambio di amore che stimola a far sempre meglio. Sono emozioni che mi radicano sempre più al senso nobile della vita, mi tengono sulla retta via. Sapere che le mie azioni non passano inosservate, illumina il mio sentiero e mi ricordano di compiere solo gesti e parole etiche e nobili. Sono grata alla vita alle persone buone, a tutto il creato. Potermi guardare attraverso il vostro sguardo mi nutre e mi migliora”.