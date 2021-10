“GF Vip”, Katia Ricciarelli non si contiene, in diretta tv è il delirio. Qualcuno doveva calmarla

La Ricciarelli nella notte si è scagliata contro Miriana Trevisan per un gesto che ha fatto nei confronti di Nicola

Katia Ricciarelli nella notte ha attaccato la Trevisan per aver trascorso la nottata con Nicola, sostenendo che a casa ha un figlio e pertanto dovrebbe essere più rispettosa. Il motivo del loro avvicinamento è stato a causa di qualche drink di troppo, che ha spinto Nicola a prendere coraggio e avvicinarsi alla Trevisan. Successivamente è scattato un bacio a stampo e poi Nicola ha voluto anche dormire insieme a Miriana.

Katia Ricciarelli su tutte le furie per la nottata passata tra Nicole e Miriana

Il motivo per cui la Ricciarelli abbia reagito così a questa storia, risiede nel fatto che non ama le gatte morte. Definizione che ha attribuito alla Trevisan per il modo in cui si è comportata con Nicola, negando poi l’evidenza. Ha aggiunto anche che l’avrebbe nominata per questi motivi. Per la Ricciarelli la Trevisan gioca e finge, e questo la fa sentire presa in giro. Molte donne della casa concordano con lei, come Manila e le tre sorelle. Anche se queste ultime in realtà giorni fa tifavano per un bacio tra Nicola e Miriana.

La Ricciarelli non se la prende solo con Miriana, ma anche con lo stesso Nicola per diverse scene a cui ha assistito. Come quella in cui Sophie e Clarissa erano sopra di lui mentre lo rasavano e lui era a gambe aperte. Per la cantante lirica è stata una scena disgustosa e imbarazzante, che fa passare un messaggio sbagliato e poco elegante. Il pubblico tuttavia ha pareri contrastanti sulla vicenda, c’è chi da ragione a Katia e chi invece sostiene che stia facendo una polemica basata sul nulla e che la Trevisan sia libera di fare ciò che vuole.

La Ricciarelli indubbiamente, sin dall’inizio del programma ha dimostrato di avere determinati valori e usanze che si sposano molto male con gli altri concorrenti. D’altronde è un reality e la gente da casa si aspetta il peggio dai concorrenti e non di certo una puntata di Cortesie per gli ospiti. Seppur la Ricciarelli voglia passare un pò del suo bon ton agli altri inquilini, l’impresa è a dir poco ardua.