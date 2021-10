“Il futuro sei tu”, Tatsiana Paulava il vestito corto scopre gambe e punti nascosti favolosi: l’inquadratura non lascia scampo – FOTO

La supermodella dal sapore vivace e malizioso, Tatsiana Paulava infiamma Instagram con una serie di inquadrature spettacolari: il meglio.

Di provenienza dalle fredde montagne russe, la supermodella Tatsiana Paulava è riuscita ad estendere la sua nobile notorietà internazionale anche in Italia.

E’ bastato davvero poco per prendersi lo scettro di regina delle bellezze in assoluto, accompagnata da un fascino unico e irraggiungibile, nonostante la sua giovane età.

Per Tatsiana, il tempo è come se si arrestasse del tutto e desse credito a chiunque pur di ammirare il meglio di un repertorio estetico in grado di impressionare chiunque.

Così la supermodella russa ha fatto breccia nel cuore di tutti i suoi fan, adattandosi a diverse circostanze. I viaggi ad esempio sono una costante sempre presente all’interno dei suoi programmi giornalieri.

In Italia ha girato diverse mete, dal Friuli alla Campania fino ai monumenti storici della Capitale. Insomma lei è rimasta incantata da questi luoghi ricchi di storia e paesaggi mozzafiato e contemporaneamente è diventata la preferita degli utenti social del posto

La supermodella è incontenibile su Instagram: il meglio da tutte le prospettive

