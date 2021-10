La registrazione di domenica 10 ottobre di “Uomini e Donne” ha portato dei risvolti del tutto inaspettati: due coppie sono uscite insieme dal programma, lasciando tutti sorpresi

Come ogni domenica si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha portato non poche sorprese. La conduttrice si è ritrovata spiazzata dinnanzi a due scelte improvvisate, avvenute senza che nessuno potesse prevederle. Per una di queste fondamentale è stato l’intervento di un’ospite in studio, presente per presentare il suo nuovo libro. Le sue parole hanno giocato un ruolo essenziale. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è avvenuto.

Anticipazioni Uomini e Donne: le scelte di Matteo e Antonio

Le anticipazioni tratte dall’ultima registrazione vengono riportate da IlVicoloDelleNews e raccontano di una puntata ricca di colpi di scena. Ben due i percorsi terminati inaspettatamente che hanno sorpreso pubblico e protagonisti. Sebbene non fosse in programma nessuna scelta, lo studio si è riempito di petali rossi in due occasioni.

Il primo colpo di scena vede coinvolto il tronista Matteo Fioravanti che nelle ultime settimane non aveva nascosto il forte interesse nei confronti della corteggiatrice Noemi. Nonostante questo il giovane aveva continuato a conoscere anche altre ragazze, come Francesca e Valentina.

Tuttavia dopo l’ultima esterna con Noemi i suoi sentimenti sono apparsi fin troppo palesi. Il tronista si è infatti commosso, arrivando alle lacrime. Davanti a questa reazione è intervenuta Raffella Mennoia, presente in studio per presentare il suo nuovo libro “Cupido spostati“.

La responsabile di redazione del dating show ha spinto Matteo a non ignorare quello che prova e gli ha consigliato di non prolungare inutilmente il suo trono. A questo punto il tronista decide di seguire il suo consiglio e di scegliere immediatamente Noemi, per poter così vivere questo rapporto al di fuori della trasmissione.

Ma i petali rossi non sono scesi solo per loro. Nel corso del Trono Over un’altra coppia ha terminato il proprio percorso all’interno di Uomini e Donne. Antonio si è infatti dichiarato ad Angela, affermando di esserne innamorato. I due protagonisti hanno così scelto di viversi fuori dal programma.

Al momento il Trono Classico ha così perso entrambi i suoi tronisti uomini, dopo che anche Joele aveva terminato prematuramente il suo percorso. Nel suo caso però nessun lieto fine: il ragazzo è stato cacciato da Maria De Filippi dopo aver infranto le regole del programma.