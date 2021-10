Sanremo 2022, Amadeus punta in alto: in gara nomi stellari

Per il Festival di Sanremo 2022 Amadeus vuole portare sul palco dell’Ariston il meglio della canzone italiana, i nomi sono da capogiro

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2022 ma come sappiamo il presentatore e direttore artistico, Amadeus, è già al lavoro per comporre cinque serate che, anche il prossimo anno, dovranno essere indimenticabili.

Per il momento il focus è sulla lista dei cantanti in gara, una scelta sempre molto difficile e combattuta. Pare che le proposte che siano arrivate sul banco del presentatore siano già moltissime. I cantanti italiani che vorrebbero essere sul palco dell’Ariston sarebbero veramente tanti. Non più nomi poco appetibili ma anche grandi big della musica e nomi del momento.

Certamente il successo dello scorso anno, nel cuore della pandemia, ha smosso gli animi, i Maneskin ed il loro percorso internazionale hanno creato grandi aspettative e ora si fa a gara per essere esibirsi all’Ariston.

Sanremo 2022, sul palco grandi nomi della musica

Secondo le indiscrezioni lanciate da Il Messaggero, Amadeus avrebbe ricevuto ben 1260 brani da ascoltare e selezionare e pare che i nomi che siano in lizza per partecipare alla gara siano davvero stellari. Alcuni dei numeri uno della musica italiana vorrebbero esibirsi per Sanremo 2022.

Prima tra tutti Elisa, secondo il quotidiano della Capitale. La nota cantante tornerebbe così all’Ariston dopo 20 anni dal suo successo. E poi ancora Loredana Berté, Tommaso Paradiso e anche Blanco dopo l’exploit di quest’estate. Pare, nello stesso tempo, che per avvicinare ancora di più i giovani al Festival, Amadeus voglia puntare sulle giovanissime promesse della musica italiana. In lista per essere in gara ci dovrebbero essere Ariete, Anna, Alfa, Il Tre e Aka7even, tutti under 25.

Tra i big che sperano di entrare in gara dovrebbero esserci anche veterani del palco dell’Ariston come Francesco Renga e Marco Masini affiancati da grandi ritorni come Gianluca Grignani, Dolcenera, Simona Molinari, Marlene Kuntz, gli Zero Assoluto e gli Zen Circus. Circolano poi anche altri grandi nomi del calibro di Giusy Ferreri, Giorgia e Carmen Consoli.

In lista dovrebbero esserci anche i Kolors, Boomdabash, Gli Eugenio in via di Gioia, Elio, Mannarino e Federico Rossi che dopo il successo estivo insieme ad Annalisa proverebbe ad iniziare la sua carriera da solista sul prestigioso palco del Festival.