Primo piano spettacolare quello postato poche ore fa dall’attrice umbra che ha ancora una volta ammutolito la sua platea di fan su Instagram.

Si tratta di una delle nostre attrici italiane più amate non solo per la bellezza mediterranea sconvolgente ma soprattutto per la sua abilità di destreggiarsi tra un set e l’altro con grande versatilità e padronanza delle parti che le sono assegnate.

Valentina Lodovini ha esordito in televisione circa vent’anni fa per vari film e serie tv, tra questi ricordiamo “Distretto di Polizia”, “La moglie cinese”, “Io e mamma”, “Coco Chanel”, “L’ispettore Coliandro”, “Boris”, “Il segreto dell’acqua”, “Il commissario Montalbano”, “L’Aquila – Grandi speranze”, solo per citarne alcuni.

42 anni e non sentirli affatto, volete vedere l’ultimo scatto social pubblicato dall’attrice? È da togliere il fiato per tanta grazia e seduzione.

Valentina Lodovini fa breccia nel cuore dei fan, il sorriso magnetico è incredibile

