Ieri sera è andata in onda la prima puntata di X-Factor 2021. I giudici hanno scelto i propri concorrenti, ecco chi vedremo presto in tv.

È andata in onda ieri sera la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021. Il talent è tornato in televisione dopo il lungo periodo di restrizioni sanitarie, rivelandosi uno degli show ad averne sofferto di più. Nell’edizione di quest’anno, infatti, sono cambiate parecchie cose rispetto al passato. Prima di tutto sono sparite le distinzioni di genere, così come la divisione tra solisti e band. Ad inizio programma ad ogni giudice è stato assegnato un Roster, cioè un gruppo formato da dodici concorrenti già selezionati dalla produzione. Dal proprio Roster ogni giudice ha dovuto selezionare solo cinque partecipanti, gli unici che si esibiranno live in televisione. L’unica regola da seguire è quella di dover scegliere almeno un solista e almeno una band.

X-Factor, ecco chi sono i concorrenti dell’edizione 2021

Il primo a scegliere i suoi cinque concorrenti è stato Manuel Agnelli, cui Roster era particolarmente promettente. Inizialmente Manuel ha selezionato Spinozo, Marte, Phill Reynolds, Mutonia e Miriam, ma dopo l’abituale procedura di scambio sulle sedie sono rimasti Phill Reynolds, Mutonia, Nava, Bengala Fire ed Erio. L’eliminazione di Miriam e Spinozo, più di ogni altra, ha confuso gli altri giudici, che invece li ritenevano concorrenti modello.

Mika ha preso con sé Fede, Why The Moon, I Mombao, Luce e Tess. Dopo gli switch Fellow ha preso il posto di Febe, Nika Paris ha fatto alzare Luce e Karma si è seduto al posto di Tess. Sono rimasti in studio Why The Moon, Mombao, Fellow, Nika Paris e Karma, ma dopo aver ascoltato l’esibizione dei Westfalia Mika ha cambiato di nuovo idea, sostituendoli con i Why The Moon.

I fans di X-Factor hanno commentato le decisioni dei due giudici online, lamentandosi a gran voce dell’eliminazione di alcuni loro beniamini. Purtroppo però nel talent non c’è posto per tutti, gli artisti che non sono stati selezionati dovranno cercare altri modi per raggiungere il successo.