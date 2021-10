Eleonora Daniele indossa un capo della figlia Carlotta ma non le sta! Scopre la parte più bella FOTO

Eleonora Daniele è una delle attrici più amate del mondo della televisione italiana. Poche ore fa su Instagram ha pubblicato uno scatto che ha intenerito tutti

Eleonora Daniele è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Anni fa l’abbiamo vista condurre una delle prime edizioni del Grande Fratello, poi dopo un breve periodo di pausa, ha deciso di spostarsi alla Rai dove sta proseguendo la sua carriera a gonfie vele. Ad oggi ha un programma tutto suo chiamato Storie Italiane, dove ha modo di parlare dell’aspetto più umano della vita dei personaggi famosi che tutti i giorni vediamo in televisione. Il programma ha riscosso un enorme successo.

Eleonora Daniele, lo scatto che ha commosso il mondo del web

Ad oggi, oltre alla sua carriera che sta andando alla grande, Eleonora può ritenersi soddisfatta anche del suo privato dove le cose non potrebbero andare meglio di così. Da poco ha messo al mondo la piccola Carlotta, che ad oggi è la gioia più grande della sua vita. Carlotta ha scombussolato davvero tutto, le sue priorità e le cose che ama di ogni giorno. Proprio oggi, mentre era nel camerino di uno studio televisivo, ha commosso tutti pubblicando un selfie dove la vediamo con un adorabile berretto. Di che si tratta? Di un capo di sua figlia, infatti dalla foto è evidente che il cappellino le stia troppo piccolo. Nonostante ciò, lo scatto ha conquistato tutti. Il modo in cui Eleonora cerca di portare la sua piccola con sé si vede proprio in queste piccole cose.

Eleonora diventa sempre di più uno dei personaggi più amati non solo del mondo dello spettacolo e della televisione, ma anche del web. Gli scatti che pubblica fanno record di likes.