Il duo de Le Donatella non è mai stato così “sexy”, il nuovo look scollato ed in pelle nera è un’esibizione irresistibile.

A distinguerle nella loro impercettibile diversità vi è soltanto, a primo acchito, la sfumatura dei loro capelli e l’espressione negli occhi, d’entrambe celesti, ma portatrici di un’anima ben diversa. Eppure l’inconfondibile ed ormai particolarmente social duo musicale de “Le Donatella“, composto dalle sorelle Giulia e Silvia Provvedi, sembra lasciar intravedere ai loro fan, giorno dopo giorno, quali siano le caratteristiche che le renderebbero diverse l’una dall’altra.

L’ultimo outfit sfoggiato dalla coppia, oltre che riscontrare un immenso successo, ne sarà sicuramente una prova. Le “sexy sisters“, soprannominate in tal modo dalla loro moltitudine di fan su Instagram in questa mattina di ottobre, hanno raggiunto la notorietà dopo aver partecipato alla sesta edizione di “X Factor“, per poi approdare a “L’Isola Dei Famosi“, nel 2015, abbandonandola soltanto con il titolo di vincitrici.

“Bonjour sexy sisters” Le Donatella scollatura da capogiro ed outfit in pelle. Irresistibili

