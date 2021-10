Elisabetta Canalis rompe il silenzio e dice tutta la verità: “Bisogna chiederle chi ha ‘bazzicato’ anni fa…”

La velina mora più famosa di ‘Striscia la notizia’ ha lasciato senza parole i telespettatori con una frase scioccante in diretta.

Elisabetta Canalis è senza dubbio una delle showgirl più amate dal pubblico e non solo italiano, infatti, la bella ‘ex velina’ sarda ha riscosso successo anche Oltreoceano.

Dopo la sua love story con l’attore di Hollywood, George Clooney, durata diversi anni, la modella e influencer è convolata a nozze con il chirurgo americano Brian Perri e oggi vive a Los Angeles insieme a suo marito e a sua figlia Skyler Eva.

A far parlare molto di sè in questi ultimi tempi e stata la sua ‘rottura’ con la migliore amica nonché collega Maddalena Corvaglia.

Le due ex veline di ‘Striscia’ avevano un legame che andava oltre il rapporto lavorativo. Dopo essere state le protagoniste per anni del tg satirico, condividendo il bancone a suon di stacchetti, erano entrate anche in società ed erano state l’una la testimone di nozze dell’altra ma qualcosa ha messo fine per sempre alla loro amicizia.

Elisabetta Canalis rompe il silenzio e dice tutta la verità

L’ex velina mora di ‘Striscia la notizia’ si è resa di nuovo protagonista, proprio questa sera, del programma che l’ha resa nota anni fa.

Durante la trasmissione, Valerio Staffelli le ha consegnato un tapiro d’oro per un motivo ben preciso.

Si tratta della somiglianza di una delle donne più belle in Italia con il marito di Chiara Ferragni.

Circola da giorni, infatti, la voce che Fedez sia uguale alla modella sarda e in molti hanno insinuato che sembrano essere stati ‘separati alla nascita’.

Questo ha provocato l’ilarità dei fan che si sono divertiti a vedere la consegna del tapiro a Elisabetta ma ciò che ha lasciato interdetti è stata un’uscita poco felice della stessa Canalis che ha avuto ai microfoni di Staffelli: “Bisognerebbe chiedere a mia madre chi ha bazzicato anni fa….”

Una frase che ha gelato i telespettatori ma che Elisabetta ha pronunciato in modo del tutto innocente. Uno scivolone che sicuramente le potremo perdonare.