Cecilia Rodriguez bellissima su Instagram conquista tutti, ma ha occhi per un solo uomo: l’avventura con Ignazio Moser va avanti a gonfie vele.

Cecilia Rodriguez, proprio come la sorella Belen, riesce sempre ad ammaliare i suoi fans con ogni foto pubblicata sui social. La sorella minore della modella argentina non perde occasione per mostrare a chi la segue tutte le meravigliose gioie del mondo VIP. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram Cecilia ha condiviso alcuni scatti del “dietro le quinte” di un set fotografico davvero molto sexy, e i fans sono andati in visibilio. Le sorelle Rodriguez sanno bene come sfruttare la loro bellezza a loro vantaggio, e i maschi che le seguono non possono far altro che abboccare!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto rivedremo la coppia in tv

Nonostante abbia migliaia di pretendenti, Cecilia Rodriguez ha occhi per un solo uomo: il suo Ignazio Moser. I due si sono fidanzati durante il Grande Fratello Vip quattro anni fa, e sono ancora oggi una delle coppie più affiatate e indistruttibili del web. A partire da mercoledì 13 ottobre li vedremo alla conduzione della seconda stagione di “Ex on the Beach”, in onda in seconda serata su MTV. Per l’occasione i fidanzati hanno deciso di raccontare qualche dettaglio sulla relazione che loro stessi hanno con i loro ex. “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, ha spiegato Ignazio. Forse proprio per questo riesce a condurre così bene il programma di MTV, immedesimandosi nei panni dei partecipanti.

Anche Cecilia si è detta d’accordo con il fidanzato: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”. Durante l’edizione del Grande Fratello in cui ha conosciuto Ignazio, Cecilia era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte, che venne scaricato in maniera poco delicata in diretta tv.

“Per noi è stata una soddisfazione essere riconfermati come volti anche della terza stagione di Ex On The Beach Italia” hanno raccontato Cecilia e Ignazio. “L’anno scorso ci siamo messi alla prova per la prima volta in questo ruolo e ci siamo divertiti molto. Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con MTV, un brand iconico che ci rispecchia molto”.