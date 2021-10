Flavio Insinna e il ritorno clamoroso. Ma arriva il commento che lo lascia senza parole: “Di sicuro io guarderò altro!”

L’amato conduttore di Rai Uno metterà da parte il suo impegno a ”L’Eredità” per vestire un’altra volta i panni di attore. Un ritorno tanto atteso per lui!

Flavio Insinna è da anni sulla cresta dell’onda grazie al suo impegno televisivo, soprattutto nel ruolo di conduttore dei programmi più amati della rete ammiraglia della televisione pubblica.

La Rai, infatti, ha scelto proprio Insinna per presentare programmi di successo come ”L’Eredità” che prima di lui ha visto alla conduzione volti noti come Amadeus, Carlo Conti e l’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Il presentatore romano, però, non nasce con questo ruolo professionale. Infatti, i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono arrivati grazie alle sue doti di attore acquisite durante gli anni di studio presso la scuola di teatro del Maestro Gigi Proietti.

Il grande ritorno di Flavio Insinna

In questi giorni si parla molto del ritorno di Flavio Insinna nei panni del Capitano Flavio Anceschi, volto indimenticato dai fan di ‘‘Don Matteo”.

La fiction che è giunta alla sua tredicesima stagione, assisterà per una puntata al grande e attesissimo ritorno di uno dei suoi protagonisti originari.

Al suo fianco, però, non ci sarà, come in passato, l’ex sindaca di Gubbio, Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi.

La stessa attrice aveva commentato, in maniera abbastanza piccata, il ritorno sul set del suo collega nonché la sua inspiegabile esclusione:

“L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte ‘strane’ e di certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro“.

Sulle pagine di Fanpage, in riferimento a Flavio Insinna, aveva sottolineato un dettaglio inaspettato: “Con Flavio ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo o magari non lo sapeva ancora”.