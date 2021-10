La Rodriguez ha condiviso una foto su instagram con indosso un mini abito verde che ha fatto impazzire i fan

Cecilia Rodriguez condivide uno scatto su instagram con indosso un mini abito verde e chiede il parare dei suoi followers:“Cosa ne pensate di questo look?”. Le risposte non tardano ad arrivare. “Bello, sbarazzino dal colore delicato..Ma su di te qualsiasi look acquista bellezza…Sei un sogno Chechu”. “Mamma mia quanto sei bella Cecilia Rodriguez”.

Cecilia Rodriguez e il suo futuro con Ignazio Moser

La sorellina di Belen è pronta a nuovi progetti futuri insieme al suo compagno Ignazio Moser, i due hanno acquistato una nuova casa a Milano dove andranno a vivere anche insieme ai loro due cagnolini. Moser ha infatti preso un altro cane da aggiungere alla famiglia, i due vanno già d’accordo e giocano insieme sempre. Dopo la partecipazione di Moser all’isola dei famosi è trapelato il desiderio del ciclista di trovare una maggiore stabilità con la sua compagna. Intende mettere su famiglia non appena la Rodriguez si sentirà pronta a fare questo passo.

Lei ha 30 anni e anche lui, l’età è quella giusta e la loro relazione è ormai più che consolidata. Hanno attraversato lo scorso settembre un momento di crisi passeggera dove alla fine si sono ritrovati. Il loro amore si è dimostrato più forte di ogni cosa e ora è giusto che si evolva in una famiglia. Recentemente Moser ha anche fatto preoccupare i fan con un problema di salute. Che a quanto pare riguarda la salute mentale. Il ciclista ha spiegato che passare troppo tempo sui social network sviluppa depressione e ansia. E lui stesso ha ammesso di averne sofferto.

Spiega che da sempre ascolta discorsi sulla salute mentale ma non si è mai curato della sua finché non ha cominciato ad avvertire sulla sua pelle un problema. Per questo motivo consiglia a tutti di ascoltare il proprio corpo e la propria mente. A maggior ragione dunque, dopo questo suo problema ha bisogno di consolidare la sua vita e la sua famiglia. Insomma attendiamo con un ansia un’altro bebè nella famiglia Rodriguez per far compagnia anche alla nuova arrivata Luna Marie.