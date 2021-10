La splendida figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha pubblicato un post composto da dieci foto, scattate durante un’esperienza unica.

La fantastica trentaduenne italiana ha condiviso un post, che si compone di una carrellata di foto, scattate durante un’esperienza unica, ovvero il cammino di Santiago.

Guenda non riesce a trovare i termini giusti per descrivere questa prima giornata: “Il cammino di Santiago è un’esperienza che non si può raccontare a parole“.

La lunga didascalia del post inizia raccontando del primo giorno dell’ex gieffina, quando ha camminato per ben 23 km, con lo zaino sulle spalle: la favolosa attrice è partita quando il cielo era buio pesto ed è arrivata al far della sera.

Nel corso della camminata sono state tantissime le riflessioni, i respiri a pieni polmoni, le preghiere, i ricordi tornati alla mente e gli incontri speciali… e voi avete mai fatto un’esperienza simile?

Guenda Goria, l’esperienza che l’ha toccata di più: “La riflessioni di oggi è…” – FOTO

