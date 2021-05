Guenda Goria annuncia il fidanzamento: “E’ stato un colpo di fulmine”

Ospite di Pomeriggio 5, Guenda Goria ha annunciato a Barbara D’Urso il proprio fidanzamento: “E’ stato un colpo di fulmine”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

La sezione di Pomeriggio Cinque dedicata alla cronaca rosa ha fornito delle sconvolgenti rivelazioni nella giornata di quest’oggi. Guenda Goria, ospite di Barbara D’Urso, ha annunciato in diretta televisiva il proprio fidanzamento. La sua gioia era incontenibile ed ha senza dubbio contagiato gli altri opinionisti del programma: “Ce l’ho fatta anche io. Notizia choc!“, ha esordito la figlia di Maria Teresa Ruta.

L’amore, per la Goria, è arrivato dopo una serie di vicissitudini sentimentali certamente non semplici. Durante l’esperienza al Grande Fratello, infatti, l’attrice stava vivendo un momento di crisi con l’ex Telemaco, dal quale la separava una notevole differenza d’età. Ad oggi, Guenda torna a sorridere grazie al nuovo fidanzato. La conduttrice, scioccata dall’annuncio, si è fatta raccontare ogni minimo dettaglio.

NON PERDERTI ANCHE —> Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati? Una grande sofferenza dietro l’addio

Guenda Goria si è fidanzata: il clamoroso annuncio a Pomeriggio 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko (@mirkogancitano)

NON PERDERTI ANCHE —> Damiano David, la fidanzata Giorgia Soleri confessa la terribile malattia

Guenda Goria, ospite di Pomeriggio 5, non riusciva a contenere la gioia di fronte alle domande di Barbara D’Urso. “Mi sono fidanzata” – ha spiegato l’attrice, visibilmente emozionata – “E’ più giovane di me. Ha 29 anni, si chiama Mirko Gancitano, ed è un conduttore e attore di origini siciliane“. Il suo racconto arriva dopo appena un mese di frequentazione: una decisione che ha sicuramente spiazzato la conduttrice, che le ha domandato il perché di un annuncio così prematuro.

“Io l’avrei detto il giorno dopo” – ha replicato la figlia della Ruta – “Ho avuto una grandissima emozione. Sai quando dici: ‘E’ quello giusto?’. Mi ha conquistata con grande dolcezza“. Il suo racconto ha rallegrato gli ospiti in studio, che si sono immediatamente congratulati con lei. La D’Urso non ha potuto far a meno di chiederle il parere della mamma, Maria Teresa Ruta.

“Mia mamma è scomparsa“, ha risposto Guenda Goria, facendo rimanere gli opinionisti di stucco. “Proprio ieri ho postato una foto, di solito lei commenta sempre. Ancora non ha commentato…“, ha proseguito l’attrice. La Ruta, in precedenza, non si era fatta problemi a manifestarle la propria disapprovazione. Su Telemaco Dell’Aquila, infatti, la showgirl si era espressa con queste parole: “Non è l’uomo giusto per lei“.

NON PERDERTI ANCHE —> Pomeriggio 5, gli ospiti si scagliano contro la coppia: “E’ solo pubblicità”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

La Goria ha rivelato alla D’Urso di non aver ancora presentato Mirko a sua madre. Data la sua incontenibile gioia, i followers non escludono che le presentazioni ufficiali possano avvenire a breve.