“Gf Vip”, scoppia la passione nella casa. “Glielo devo dire?” – VIDEO

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi di recente si sono molto avvicinati nella casa del GF Vip. Ieri sera, dopo la puntata, l’imprenditore si è lasciato andare ad uno sfogo

Gli amori non smettono mai di sbocciare nella casa del GF Vip, neanche tra le persone che meno ti aspetteresti. In questo caso stiamo parlando di Sophie e Gianmaria, che si sono conosciuti tra le mura della casa più spiata d’Italia. Quando è cominciata la loro avventura, Gianmaria ha messo subito in chiaro di provare una specie di attrazione nei confronti di Sophie perché è una bellissima ragazza, ma ciò non toglie che lui abbia una fidanzata fuori di cui si è dichiarato davvero molto innamorato.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sempre più vicini: lo sfogo al GF Vip

Proprio ieri sera, Alfonso Signorini ha deciso di affrontare con loro l’argomento. I due si sono molto avvicinati di recente e i telespettatori hanno cominciato a pensare che tra di loro ci fosse del tenero. Sophie non ha nascosto di essere molto attratta da Gianmaria e di aver giocato con lui, ma di aver fermato la cosa sul nascere quando ha capito che sarebbe andata troppo oltre se avesse continuato. Nel post puntata, Gianmaria si è sfogato con Aldo Montano e gli ha rivelato che Sophie non gli è affatto indifferente e che sta cominciando a mettere in dubbio i suoi sentimenti per Greta. Soprattutto dopo che quest’ultima si è lasciata andare a dei rimproveri durante il loro ultimo incontro che lo hanno messo in crisi.

Dunque Gianmaria sta davvero pensando di lasciare Greta e provarci con Sophie? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane che passeranno insieme.