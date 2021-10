“Love is in the Air” anticipazioni 13 ottobre: il giorno di San Valentino

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Il giorno di San Valentino è finalmente arrivato. Intanto Ferit e Ceren sono sempre più ai ferri corti

Secondo appuntamento attesissimo della settimana con Love is in the Air, dove assisteremo al seguito di quello che è accaduto nella puntata di oggi. I nostri protagonisti stanno vivendo un giorno di San Valentino piuttosto particolare. Ayden, non essendo abituata a mangiare il cioccolato, avrà una intossicazione e si recherà da Ayfer e Alexander per rovinare loro il divertimento. Non sono di certo gli unici a vivere una festa un po’ particolare, anche Eda e Serkan, Ferit e Ceren ed Engin e Piril.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca

Piril ha scoperto di aspettare un bambino ed Engin è al settimo cielo: lei non era preparata a questo, anzi, lei e suo marito avevano ripetutamente discusso proprio perché Piril non aveva alcuna intenzione di diventare mamma. Adesso è arrivato il momento di prepararsi per l’arrivo di questo bambino nella loro vita. Ferit e Ceren, invece, passeranno un momento davvero complicato. Ultimamente Ceren è nervosa, così tanto che si ritrova a fare una scenata di gelosia anche ad Eda e Deniz quando lo sa benissimo che non ha alcun motivo per farlo. Intanto prosegue la cena di San Valentino in cui sono coinvolti anche Eda e Serkan, che ovviamente non sono più una coppia da quando quest’ultimo ha perso la memoria.

Cosa succederà tra tutte queste coppie? Tornerà il sereno per qualcuno? Ovviamente i telespettatori fanno il tifo per ognuno di loro, in particolar modo per Eda e per Serkan che sono sempre più distanti.