Covid, inchiesta a Wuhan: la Cina esaminerà campioni di sangue del 2019

L’ambizioso progetto della Cina prevede l’analisi di 200mila di campioni di sangue a Wuhan per accertare le origini del coronavirus.

Sotto la pressione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Cina ha annunciato l’abbrivio ai test di 200mila di campioni di sangue a Wuhan per accertare le origini del SARS-CoV-2. Lo ha riferito la CNN questo mercoledì 13 ottobre, la cui fonte precisa che l’esame verterà solo su prelievi risalenti al 2019, anno di scoppio dell’epidemia, diffusa a livello globale da ormai due anni.

The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan? – Bulletin of the Atomic Scientists https://t.co/SEMUntrmsX via @BulletinAtomic

— Kathleen Fox Polizzi (@cornerworker) October 13, 2021