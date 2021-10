Fantacalcio, la Serie A perde pezzi dopo le Nazionali: numerosi infortuni

Gli infortuni procurati con le Nazionali costringeranno ai box diversi giocatori del nostro campionato: assenze pesanti anche al Fantacalcio.

Manca sempre meno alla ripresa del campionato, che si è preso una pausa per far spazio alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Alla ripresa ci saranno molte assenze per via degli infortuni rimediati da alcuni giocatori in Nazionale. Tra questi Tammy Abraham, Berat Djimsiti, Theo Hernandez, Davide Calabria e Adrien Rabiot. Assenze pesanti per i vari club, ma anche per i fantallenatori che dovranno correre ai ripari.

Fantacalcio, infortuni durante la sosta per le Nazionali: ai box numerosi giocatori

Le infermerie delle squadre di Serie A si riempiono dopo gli impegni con le Nazionali. In questa settimana sono stati diversi i giocatori che hanno riportato problemi fisici.

L’ultimo cronologicamente è Theo Hernandez. Il terzino del Milan è risultato positivo al Covid-19, così come Adrien Rabiot della Juventus, durante il ritiro con la Francia e sarà costretto a rimanere fermo ai box.

Una tegola pesante per Pioli che sarà costretto a rinunciare ad un altro titolare: Mike Maignan. L’estremo difensore, durante la sosta, si è sottoposto a degli esami per un dolore al polso sinistro che si portava dietro dalla gara di Champions contro il Liverpool. Purtroppo, gli accertamenti hanno fatto emergere la necessità di un intervento in artroscopia che si traduce in due mesi di stop per il numero 1 rossonero. Per questa ragione, la società è corsa ai ripari contattando Antonio Mirante, portiere svincolato, che si è già sottoposto alle visite mediche. Nell’infermeria rossonera è arrivato anche Davide Calabria che ha abbandonato il ritiro di Coverciano per un risentimento all’adduttore destro.

Tegola anche per la Roma che molto probabilmente, domenica contro la Juventus, dovrà rinunciare al suo centravanti Tammy Abraham. L’ex Chelsea è uscito dal campo, dopo soli 18 minuti dal suo ingresso, per un problema fisico durante il match di ieri tra Inghilterra ed Ungheria. Il giocatore si sottoporrà agli esami e le sue condizioni verranno valutate dallo staff giallorosso.

Ieri si è fermato anche il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard che ha accusato un problema al ginocchio ed è uscito a pochi minuti dall’intervallo nell’incontro tra Danimarca e Austria. Anche in questo caso, il giocatore si sottoporrà alle visite, circostanza che mette a rischio la sua presenza in Cagliari-Sampdoria di domenica.

La sosta non ha portato buone notizie anche in casa Atalanta. Il difensore della Dea si è procurato la frattura dell’avambraccio nella gara tra Albania ed Ungheria della scorsa settimana ed il suo rientro è previsto per metà novembre.

I vari infortuni hanno messo in agitazione anche gli appassionati del Fantacalcio che dovranno, dunque, correre ai ripari e rinunciare ai giocatori fermi ai box.