Antonella Mosetti, sguardo magnetico e pelle nuda: “Un mix da sogno” – FOTO

Antonella Mosetti, la splendida showgirl in un outfit che rivela troppo. I centimetri di pelle nuda diventano fonte d’ispirazione.

Antonella Mosetti, la showgirl “colpevole” di causare non pochi infarti sul web, continua imperterrita a proporre il suo stile seducente. In effetti, con un corpo così esplosivo anche una semplice t-shirt bianca diventa un serbatoio inesauribile di passione. I suoi outfit si tramutano anche in fonte di ispirazione per chi vuole dare un tocco hot al proprio guardaroba.

La Mosetti spesso viene immortalata in scatti mozzafiato per le vie di Roma ma per chi invece ama vedere i TikTok della showgirl, basta andare sull’apposita app per seguirla. Il filo conduttore di questi video sono assolutamente i bollori che suscita di volta in volta. I fans la desiderano e nell’ultimo post hanno potuto ammirare diversi centimetri di pelle nuda.

Antonella Mosetti, l’outfit striminzito rivela troppo: le reazioni del web

View this post on Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Ecco la famosa e desiderata showgirl nel suo ultimo outfit per le vie della capitale. In realtà per il suo quasi milione di followers non è inedito ma vederla non è mai abbastanza. Sguardo magnetico verso l’obiettivo che infuoca gli animi del social e questo lo si evince chiaramente dai numerosi commenti che riceve.

Lei è bellissima e altamente seducente, la camicia a quadri è cortissima e lascia scoperta tutta la zona dell’addome, scolpito e posto in primo piano…puro eros. I fans traggono ispirazione da questa visione e qualcuno le dedica un tenero pensiero: “…uno stile incantevole , oltre la sua sensualità e raffinatezza si avvolge la sua versatilità in un mix di sensazioni da sogno” il follower spiega in poche parole quello che Antonella riesce a sprigionare.

Tra le storie, la showgirl racconta attraverso dei brevi video la sua vita quotidiana, tra strade affollate ai momenti più graditi dai followers. Ovvero scatti mozzafiato e dediche di persone speciali a cui la stessa risponde postandola e mostrando un senso di gratitudine per le belle parole che vengono spese verso la sua persona.