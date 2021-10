Harry e Meghan, ennesimo affronto alla Royal Family: la decisione incredibile gela Buckingham Palace

Harry e Meghan sono autori di un ennesimo sgarbo mosso nei confronti della Royal Family. I Duchi ribelli non smettono mai di stupire.

La Royal Family incassa un ennesimo sgarbo sferrato Harry e Meghan. I Duchi ribelli sono inarrestabili tanto che catalizzano l’attenzione di tutto il globo con i loro continui colpi di scena e le loro decisioni spiazzanti.

Dall’8 gennaio 2020, la Megxit ha scritto intere pagine di gossip narrando i retroscena dell’addio dei Sussex da Palazzo, delle loro accuse ai parenti e dei loro progetti da sei zeri, tra la collaborazione con Netflix e l’autobiografia di Harry in uscita.

Se di recente la coppia sembrava desiderare un riavvicinamento con i reali, avendo richiesto di poter incontrare la Regina e battezzare la figlia Lilibet Diana a Windsor una nuova scelta sembra invece far pensare il contrario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, il Principe Carlo spiazza tutti: gesto inaspettato

Harry e Meghan: decisione clamorosa, reali in tilt

View this post on Instagram Un post condiviso da M E G H A N & H A R R Y (@harry_meghan_updates)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family

Harry e Meghan snobbano di nuovo i parenti con una decisione spiazzante. Dopo aver visto sfumare il desiderio di battezzare la secondogenita a Windsor, tanto che avrebbe già individuato una location in California per le celebrazioni della piccola, i Duchi di Sussex hanno stupito tutti con una mossa inaspettata.

Se William si era opposto in maniera categorica contro la possibile cerimona del battesimo della loro figlia a Londra, non ha negato al fratello e alla compagna un invito in Gran Bretagna in occasione delle cerimonia dedicata alla statua di Lady Diana.

Un evento che si sarebbe dovuto tenere a luglio, a inizio estate era stata inaugurato l’omaggio, ma per criticità organizzative è slittato a ottobre. All’importante celebrazione di ringraziamento per tutti coloro che hanno donato i fondi necessari per l’istituzione della statua della Spencer, parteciperanno all’incirca cento invitati tra cui tuttavia non rientrano Harry e la consorte.

La coppia avrebbe declinato l’evento in quanto troppo impegnata e la data scelta, il 19 ottobre, nell’agenda del Sussex sarebbero già stati presenti altri appuntamenti.

Se i due figli di Lady D. avevano presenziato uno al fianco dell’altra il giorno dell’inaugurazione della statua, all’evento in arrivo William sarà da solo sul palco per il discorso in omaggia della madre, mancata a seguito di un tragico incidente il 31 agosto del 1997. Neanche la sua figura è riuscita a sciogliere i dissidi tra i fratelli e portarsi a un punto d’incontro: tra i due la tensione è ormai alle stelle.