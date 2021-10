Chiara Ferragni il maglioncino con le coppe è diventato virale – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni una settimana fa a Parigi ha sfoggiato un look davvero innovativo che è diventato subito virale

Chiara Ferragni su instagram oggi ha condiviso alcuni scatti della scorsa settimana a Parigi dove ha indossato il maglioncino con le coppe oro sul seno che ha incantato tutti. L’outfit indossato dall’influencer è firmato Schiaparelli e la Ferragni pare essere molto contenta d’indossarlo. I fan però non sono d’accordo e si lamentano:”Sto maglione è osceno”, “Basta essere influencer e qualsiasi cagata indossi tutti ti dicono che è bella..io ti adoro ma questo maglione proprio no”.

Chiara Ferragni e il post ricordo che fa emozionare, accadeva 12 anni fa

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’influencer ieri ha condiviso su instagram il primo post che ha mai pubblicato sul suo blog The blonde salad. Si vede la sua foto con una barbie che la pettina. Da quel post sono passati molti anni e tanto è cambiato nella vita di quella giovane ragazza. Ad oggi Chiara è un’imprenditrice su vari fronti, ha la sua azienda che fattura non poco, è ritenuta una delle influencer più famose e importanti al mondo. Il suo parere è di forte rilevanza per moltissimi marchi importanti. Inoltre ha creato una bellissima famiglia insieme al marito Fedez, con i loro due figli Leone e Vittoria.

In questi giorni la Ferragni ha ripreso la sua vita di imprenditrice alla grande, viaggia moltissimo e partecipa agli eventi più importanti. Questo è il segno che il covid in parte è stato sconfitto. Lei per prima ha fatto il vaccino dando l’esempio e chiedendo a tutti di farlo per il bene comune e per ripartire quanto prima con la propria vita. Anche durante la pandemia e il lockdown lei e Fedez sono stati un punto di riferimento per le persone. Cercavano d’intrattenere i followers in uno dei periodi più bui in questi ultimi anni.

Hanno anche contribuito tirando su una raccolta fondi per aiutare gli ospedali che erano in forte crisi e mancavano le terapie intensive per accogliere i pazienti contagiati dal virus. Con questo sono diventati ancora di più una delle coppie più solide e importanti d’Italia. Oltre che ad essere una coppia potente visto il loro raggio d’azione mediatico.