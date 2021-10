X-Factor, Emma Marrone ai Bootcamp: “Fatemi sentire il porno:…” cosa accade dopo in studio..

E’ ritornato X-Factor in onda su Sky e i giudici stanno assegnando le ”sedie” agli aspiranti cantanti che si presentano alle audizioni. Ma avviene l’inaspettato…

In onda su Sky i Bootcamp di X-Factor. I giudici sono anche quest’anno El Raton, detto ‘Manuelito’, Manuel Agnelli, Mika e Emma Marrone e, come ogni anno a inizio stagione, stanno assegnando le cosiddette ‘sedie’ agli aspiranti cantanti che cercano di entrare a far parte del talent show.

Quest’anno a condurre la trasmissione è Ludovico Tersigni, alla sua prima esperienza come presentatore, che ha preso il posto di Alessandro Cattelan.

A presentarsi sul palco il gruppo Cassandra che è stato giudicato da Emma Marrone che doveva valutare se avessero la stoffa da artisti. La cantante attira sempre su di sé l’attenzione del pubblico grazie alla sua schiettezza e alle sue battute senza filtri.

E anche questa volta si è resa protagonista di un simpatico siparietto che ha ‘infiammato’ lo studio.

Emma Marrone e la battuta senza freni

I giovani hanno riproposto il brano ”Pop Porno” de ”Il genio”, brano uscito nel 2008 che ha riscosso un grande successo. Singolo con il quale ha debuttato il duo leccese composto da Gianluca De Rubertis e Alessandra Contini.

Emma per invitarli ad esibirsi ha esordito divertita al microfono: “Fatemi sentire tutto il porno che è dentro di voi”, lasciando senza parole tutti i presenti in studio.

Al termine dell’esibizione sembrerebbe che il gruppo Cassandra sia stato in grado di convincere Emma Marrone tanto da aggiudicarsi una sedia.

“Ora vi devo dare una sedia. Sceglietevi quella più sporca….” ha scherzato la cantante salentina riferendosi a Cassandra. I ragazzi hanno risposto: “Per essere più sudici…”, stando al gioco.

A quel punto la risposta di Emma non si è fatta attendere e con malizia ha proseguito: “A me le cose sudicie mi sono sempre piaciute!”.