“Ballando con le stelle” sta per tornare, nell’attesa scopriamo alcuni particolari del programma più seguito

La trasmissione storica di Rai 1 sta per tornare e il pubblico non vede l’ora di scoprire altri particolari sui concorrenti. Stiamo parlando di “Ballando con le stelle” condotto anche quest’anno da Milly Carlucci, ormai la padrona di casa.

Non mancheranno novità per l’edizione che inizierà a partire dal 16 ottobre 2021. I partecipanti che prenderanno parte alla trasmissione saranno: Al Bano Carrisi, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Federico fashion style, Fabio Galante, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo, Sabrina Salerno, Mietta, Valeria Fabrizi e Bianca Gascoigne.

“Ballando con le stelle”, il cachet del cast

Secondo quanto riporta la rivista Diva e donna il guadagno cambia a seconda del concorrente. Sul settimanale c’è scritto che i più pagati sarebbero Morgan e Al Bano, visto che sono quelli che Milly ha voluto a tutti i costi nel cast.

Inoltre Arisa avrebbe chiesto non incontrare il suo ex dietro le quinte. A rivelarlo è stato il manager Andrea di Carlo, che lavora per Federico Fashion style e Marco Castoldi.

“Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15% Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. – si legge sul giornale – Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti […] E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto”.

Insomma manca poco all’inizio ed è tutto pronto per la nuova edizione. Milly Carlucci ha preparato tutto nel dettaglio e i concorrenti insieme ai ballerini non vedono l’ora di esibirsi in coreografie uniche e originali.