Valentina Persia sfoggia una versione di lei mai vista prima, i fan non sono più nella pelle: che spettacolo

Da quando è tornata in Italia, Valentina Persia sembra un’altra. All'”Isola dei famosi” ha lasciato un pezzo di cuore, ma anche tanti kg. La comica si è dimagrita e in Honduras si è fatta conoscere per quella che è: una donna unica e meravigliosa.

La sua genuinità, schiettezza e semplicità l’hanno portata dritta in finale. Oggi si sente diversa e piena di vita. I fan la ammirano e la seguono ovunque.

Valentina Persia, sguardo celestiale: ma vista così – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Seguita da più di duecentomila follower, Valentina Persia non perde occasione di pubblicare foto e video di alcuni momenti delle sue giornate. E’ da tutti conosciuta per essere una delle comiche più note del Paese, le sue battute e la sua ironia la rendono strepitosa e originale.

Ha talento da vendere ed il pubblico impazzisce per lei. E’ anche una bellissima donna che non ha bisogno di apparire o mettere in mostra le sue forme prorompenti, a lei bastano i suoi occhi meravigliosi.

L’ultimo post è infatti un selfie scattato prima di andare in onda su Italia 1 con il programma “Honolulu”. Il trucco le risalta lo sguardo che manda in tilt chiunque la guardi.

“Siete sintonizzati?”. Scrive sotto alla foto. Piombano like e commenti come: “Super glam, che bella” e poi ancora “Hai uno sguardo che incanta ma c’è da stare attenti provoca dipendenza”.

Dopo l'”Isola dei famosi” e “Honolulu” quale sarà il prossimo step della Persia? Continuerà il suo percorso da comica o si dedicherà interamente al mondo della televisione, partecipando ad altri reality? Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma una cosa è certa: il suo talento non passerà mai di moda.