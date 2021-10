Bianca Guaccero annuncia un ritorno tanto atteso, “Sta per tornare”, fan in estasi. Primo piano bollente – FOTO

La conduttrice non sta più nella pelle nello svelare alla sua community social una notizia davvero attesa, il post Instagram fa sognare.

Ha ripreso pienamente le redini del suo programma di punta che la vede condurre intrepida e spedita tutti i pomeriggi su Rai 2. Bianca Guaccero con “Detto Fatto” ha avviato una stabile collaborazione che sembra consolidata giorno dopo giorno grazie anche all’aiuto della sua squadra di fedelissimi collaboratori che l’assistono in questa missione che punta all’intrattenimento costruttivo del pubblico a casa.

La brava conduttrice di Bitonto però, in queste settimane, non è impegnata solo con le dirette ma anche con la nuova fiction “Fino all’ultimo battito” dove recita nei panni di Bianca accanto a Marco Bocci e Violante Placido. Proprio riguardo questo progetto Bianca ha dato la notizia che tutti attendevano.

LEGGI ANCHE –> “Ti ci vuole il porto d’armi” Aida Yespica ti fulmina, il vestito si apre tutto e la temperatura si fa bollente – FOTO

Bianca Guaccero primo piano che fa sognare, divina

View this post on Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

NON PERDERTI ANCHE —> Arisa incontenibile mentre fa le prove, il davanzale scoppia e ti manda al manicomio – FOTO

“Rosa sta per tornare…domani sera…su Rai 1. Fino all’ultimo battito” ha svelato Bianca nell’ultimo post social che ha pubblicato ieri sera prima di andare a dormire. Ha allegato un primo piano di lei in una delle scene recitate, capelli acconciati con un bob alle spalle, poco trucco solo per enfatizzare gli occhi e sguardo serio e concentrato.

Questa sera dunque tutti sintonizzati dalle 21:30 su Rai 1 per la quarta puntata che settimana scorsa ha tenuto davanti lo schermo 3.882.000 spettatori pari al 19.1% di share.

La trama di stasera vuole che la futura sposa colga in flagrante il medico, l’attrazione fatale tra Rosa e Diego potrebbe costare caro al promesso sposo tanto da poter mettere a rischio le nozze.

I fan della bella Bianca non sono in trepidazione e i messaggi a margine del post testimoniano tale concitazione: “Vorrei che fosse già domani sera…vai Bianca/Rosa ❤️”, “Perché interpreti sempre la cattivona??”, “Sei meravigliosa in ogni cosa che fai”, “Non vedo l’ora…mi piace rosa insieme al dottore❤️”.