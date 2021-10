“Non esiste donna più sensuale” Ana Mena, borchie e trasparenze nei punti chiave: devastante – FOTO

Ana Mena ha turbato l’animo dei fan e non solo con una doppietta di foto mozzafiato da perderci la testa: è lei attualmente la cantante più sexy della Penisola iberica

Ana Mena nasce a Estepona in Andalusia nel 1997 e a soli 9 anni partecipa ai “Veo VeoAwards”, vincendoli. L’anno dopo pubblica il suo primo singolo “Esta es mi ilusión”.

Oltre a muovere i primi trionfali passi in tenera età nel mondo della musica, per lei si aprono anche le porte del televisione e del cinema con, rispettivamente, un ruolo nella serie “Supercharly” e un altro nel film di Pedro Almodóvar “La pelle che abito” del 2011.

Attualmente anche sui social è una regina e i fan lo sanno tanto che non vedono l’ora che pubblichi il prossimo scatto. Nell’ultimo è vestita in un modo molto sensuale che ha intrigato non poco il pubblico spagnolo e di altre nazionalità.

Ana Mena, le foto che scoprono i punti più belli della cantante

