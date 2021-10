Monica Bertini, ‘intervento’ sulla zip in diretta: il vestito accende la passione – FOTO

Monica Bertini e il ‘bello’ della diretta: nelle stories Instagram un ‘intervento’ sulla zip dell’abito, prospettiva provocante.

Dopo l’addio di Giorgia Rossi, è ormai la padrona di casa incontrastata, al femminile, della redazione di Sport Mediaset. Parliamo di Monica Bertini, apprezzatissimo volto di ‘Pressing‘ e che in questi giorni di pausa dal campionato ci ha accompagnato anche con la trasmissione dei match di qualificazione ai Mondiali 2022.

La 38enne era già da tempo uno dei volti di punta della redazione sportiva dell’emittente. Seguitissima anche sui social (su Instagram conta quasi 400mila followers), si va valere non solo per la sua competenza in materia ma anche per un fascino esplosivo a cui difficilmente si può resistere.

Un fascino conturbante ma mai volgare, che è una delle cifre che la contraddistingue maggiormente. Eleganza impeccabile sempre e comunque, non soltanto nel corso delle dirette in trasmissione.

Monica Bertini, elegantissima e seducente: il vestito blu scopre le spalle, la giornalista strappa applausi

