Chiara Ferragni e Fedez, il grande annuncio ai fan: è arrivato il momento

Chiara Ferragni e Fedez: una grande passo per la loro famiglia, ecco cosa stanno combinando i due vip. Tutti i dettagli

Chiara Ferragni e Fedez formano una delle coppie più seguite dal web, si sono conosciuti per caso e dopo qualche anno si sono sposati ed hanno dato alla luce due bambini meravigliosi, Leone e Vittoria.

Lei è la regina delle influencer e imprenditrice, lui un rapper. Hanno molti seguaci sui social dove condividono quotidianamente scatti di alcuni momenti delle loro giornate. Hanno appena annunciato una notizia che ha lasciato il web senza parole.

Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo grandi novità

Oggi per i Ferragnez è un giorno speciale, Fedez compie gli anni e sui social sono in tanti ad aver lasciato un messaggio di auguri per lui. Oltre al grande evento, il web non smette di parlare di un’altra novità per i due vip.

Tra poco la famiglia si traferirà nel nuovo e mega appartamento acquistato qualche mese fa nel cuore di Milano. All’epoca della vendita fu proprio la Ferragni a dare la notizia ai follower.

Si tratta di un appartamento ancora in costruzione che sarà pronto per metà 2022. “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto – aveva affermato l’influencer – Sono super contenta perché adoro l’arredamento, adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro”.

La futura abitazione è situata a Citylife, dove già vivono da anni. Si tratta di una delle zone più esclusive di Milano.

Attualmente i due sono in affitto, ma la loro casa non passa mai inosservata. E’ super accessoriata, colorata ed ha uno spazio esterno dove trascorrono molto tempo soprattutto nelle ore più calde e nella bella stagione. I fan, però, non vedono l’ora di scoprire come sarà arredato il loro prossimo appartamento. Per il momento è top secret.