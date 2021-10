Caso Ambra vs “Striscia la Notizia”. La reazione di Francesco Renga sui social

Francesco Renga. Il noto cantante non è rimasto indifferente riguardo il recente clamore che ha investito la sua ex compagna e madre dei suoi figli, Ambra Angiolini. La sua reazione pubblica

Le pagine dei rotocalchi italiani hanno portato all’attenzione del pubblico italiano un fatto increscioso che ha colpito la celebre presentatrice e attrice Ambra Angiolini.

L’ex prima donna di “Non è la Rai” ha chiuso recentemente una relazione sentimentale intrapresa con l’ex calciatore e attuale commissario tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. A quanto pare l’uomo avrebbe compiuto un tradimento, decretando così la fine del loro rapporto. La trasmissione satirica “Striscia la Notizia” ha conferito ad Ambra l’ironico Tapiro d’oro, “premio” che di solito viene assegnato a personaggi noti per comportamenti o situazioni disdicevoli o che abbiano comportato imbarazzo o tristezza.

Francesco Renga: i fan sono tutti schierati

La prima a intervenire in difesa della Angiolini è stata la figlia diciassettenne, Jolanda Renga, con una maturità e una classe che va ben oltre la sua giovanissima età. “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro”, ha detto Jolanda. E aggiunge in sintesi: “É davvero necessario infierire? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? La sofferenza delle altre persone non mi diverte”.

Ambra Angiolini ha avuto Jolanda e il secondogenito, Leonardo, dall’ex compagno, il noto cantante, vincitore in passato del Festival di Sanremo, Francesco Renga.

I due sono stati una coppia glamour del jet set nostrano dal 2004 al 2015. Si sono detti addio in maniera pacifica, semplicemente perché, passato l’amore, è rimasto presente un affetto disarmante e sentimenti di complicità e amicizia. Entrambi portano avanti insieme il compito di crescere i loro figli in armonia.

Ambra Angiolini ha deciso, infatti, di continuare a vivere a Brescia, città natale di Francesco Renga, in modo da poter tenere unita la loro famiglia allargata. Sono un esempio lodevole da seguire.

Il clamore che ha colpito recentemente l’attrice e presentatrice tv e che ha portato la figlia Jolanda a uscire le unghie per difenderla, non poteva lasciare indifferente anche il cantante.

Attraverso il suo profilo Instagram non ha voluto fare dichiarazioni esplicite. Tuttavia, durante uno dei video che solitamente rilascia per descrivere le sue giornate e i suoi impegni lavorativi, ha rivolto queste parole ai suoi fan: “Oggi è una giornata un po’ così…ma non per voi“. Il riferimento era chiaramente indirizzato a cosa sta accadendo intorno all’ex compagna e alla sua famiglia.

Gli utenti sono tutti con loro, lo si evince dai commenti commoventi che sono stati lasciati sulla sua bacheca: “Hai una grande figlia che non le manda a dire ma le dice”, “Hai una figlia che è fantastica come ha difeso Ambra. Tu che sei una persona intelligente stai vicino a loro in questo momento. Il tapiro fuori luogo, ‘Striscia’ sta perdendo i colpi”, “Quando ci toccano gli affetti in quel modo, non va bene, non va bene per niente. Per forza la giornata poi è un po’ così”.