Raffaella Fico una “Queen” in versione panterona…magnifica! – FOTO

Raffaella Fico si conferma sempre di più regina dei social con una coppia di scatti in cui si mostra in tutta la sua procace bellezza e i fan vanno in delirio

Nonostante in questo periodo Raffaella Fico faccia parte della squadra di “reclusi” che si trovano all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” continua ad essere molto presente sui social.

Ovviamente gli scatti pubblicati dalla showgirl napoletana non sono attuali ma tratti da un suo archivio personale. Ai fan però non sembra davvero importare molto, contenti di poter godere della bellezza della loro beniamina sia in tv che su Instagram.

Raffaella Fico la doppietta di foto che manda in tilt i fan

L’ex compagna di Mario Balotelli, anche se al momento lontana dai social a causa della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, non sembra essere intenzionata a lasciare per troppo tempo a bocca asciutta i fan.

Gli oltre 600mila follower che l’ammirano su Instagram infatti si sono visti regalare ben due foto tratte dai suoi archivi. Non a caso uno dei più affezionati l’ha definita addirittura “Queen“.

In queste immagini Raffaella appare più sensuale e conturbante che mai. Lo sfondo completamente bianco esalta l’abitino dorato che aderisce alla perfezione alle sue forme mediterranee. Gli stivali alti con un tacco vertiginoso le conferiscono un’area decisamente aggressive che non può non accendere le fantasie di chi resta incantato ad ammirarla.

Intanto, per la gioia dei fan, continua la sua esperienza all’interno della casa più spiata della televisione italiana. Negli ultimi giorni la showgirl ha vissuto attimi di tensione in particolare con Soleil Sorge.

Quest’ultima infatti per partecipare ad un gioco a tempo imposto dal Grande Fratello sembra aver quasi rischiato di far volare un bicchiere sul viso della Fico. La lite in effetti è nata nel momento in cui Raffaella era seduta al tavolo in compagnia di Katia Ricciarelli e Jo Squillo.

La prova che la produzione si è inventata impone ai vip di correre a premere un pulsante, entro 30 secondi, nell’attimo in cui sentono un campanello dall’arme. Proprio la fretta avrebbe spinto l’influencer ad appoggiare con forza il bicchiere sul tavolo scatenando le ire della napoletana.