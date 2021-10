“Dire pazzesca sarebbe poco” Antonella Mosetti, lato A e trasparenze di fuoco: atomica – FOTO

Antonella Mosetti è un fuoco che brucia l’animo dei suoi follower che in questi istanti stanno apprezzando il suo ultimo post sui social

La showgirl Antonella Mosetti qualche tempo fa era molto attiva in televisione. Nel 2016, ad esempio, è stata tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Adesso è dedita soprattutto al mondo dei social. Di recente è stata intervistata dal settimanale “Chi” sul suo debutto nella piattaforma “OnlyFans“, utilizzata quasi esclusivamente da attori o aspiranti tali nel campo dei contenuti a luci rosse.

Antonella Mosetti, la foto che ti manda al manicomio

Antonella Mosetti è vestita con una tuta elegante a strisce, per metà trasparenti. Il suo generoso lato A è ben in evidenza e a completare l’opera d’arte hot c’è uno scialle di pelliccia. Per uno dei suoi fan: “dire pazzesca sarebbe poco”.

A proposito della sua presenza sul sito web OnlyFans la showgirl ha dichiarato: “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non mi spaventa. Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Ho mille contatti. Lavoro su Instagram, Tik Tok, OnlyFans”.

Non sembra avere quindi nessun tipo di problema e poi ha sottolineato che sul suo profilo non c’è niente di pornografico e: “Il seno si vede ovunque. Piedi e lato B, anche. Cosa cambia? È un social a pagamento, meno edulcorato. Odio l’ipocrisia“, ha proseguito la ex ragazza di “Non è la Rai”.

Nella sua carriera ha preso parte a vari programmi televisivi come tra il 1998 e il 2000 quando era la prima ballerina del corpo di ballo di “Ciao Darwin“. L’anno dopo insieme all’indimenticabile Mike Bongiorno e al Gabibbo presenta l’edizione estiva di “Paperissima Sprint“.

Tra il 2002 e 2003 invece ha presentato Casa RaiUno con Massimo Giletti. Non tutti sanno che è stata anche doppiatrice nel 2006 nel film di animazione “Yo-Rhad – Un amico dallo spazio”.