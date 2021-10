Bianca Guaccero domina lo studio, in televisione è una leonessa, mai visto nulla del genere, è sempre pronta a fare del suo meglio.

Bianca Guaccero è una delle presentatrici più apprezzate ed amate della televisione italiana, la sua voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo è iniziata abbastanza presto. Era una ragazzina quando ha cominciato a sfilare come modella, con il tempo si è avvicinata alla recitazione ed infine è approdata in televisione come conduttrice. Su Instagram oggi è una vera influencer, vanta 746mila follower ed il numero è in costante crescita.

Bella come poche, Bianca ha saputo imporsi con eleganza e competenza in un mondo decisamente difficile, dopo anni di gavetta e rospi da mandar giù è salita sulla vetta dell’olimpo dei vip e dall’alto troneggia tra le migliori.

Bianca stupisce tutti con un outfit decisamente aggressive

Tacchi vertiginosi, mini dress inguinale tigrato, capelli tirati con treccia e make-up strong, Bianca ha steso tutti. Le sue gambe sono la strada giusta verso il paradiso, l’outfit scelto dalla conduttrice lascia spazio all’immaginazione, la lunghezza illegale del vestitino fa volare la fantasia, è davvero magnifica.

Milioni di cuoricini si fanno spazio tra commenti impazziti, “La perfezione esiste” scrive un fan decisamente stordito dalla visione, “Mamma mia e che cosa sei” rivela francamente qualcun altro. Lo scatto mostra una prospettiva strategica, dal basso verso l’alto Bianca è pura poesia.

La conduttrice è ineccepibile, seducente, accattivante, maliziosa, perfetta, non c’è competizione è lei la reginetta della televisione italiana. Bianca è al timone di “Detto Fatto” in onda su Rai 2, la sua professionalità è un valore aggiunto al piccolo schermo ed il pubblico lo sa bene, la Guaccero è unica.

Purtroppo a causa del covid-19, per un lungo periodo è stata fuori dal mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista su Instagram triste ed affranta per questa separazione forzata, ma per fortuna, una volta guarita, ha ripreso in mano non solo il suo lavoro ma anche la sua vita, con la grinta di sempre.