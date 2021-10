“Che bello guardarti” Eleonora Pedron: la gonna aperta svela orizzonti nascosti – FOTO

Eleonora Pedron ha pubblicato una foto sui social per chi si fosse perso il suo outfit nel programma “Belli dentro e belli fuori”, andato in onda oggi alle 11:00 su La7

Eleonora Pedron ha riacceso gli animi sopiti dei suo fan in questo freddo weekend autunnale. La conduttrice ha pubblicato uno scatto del suo outfit molto elegante per la prima puntata della sua trasmissione di divulgazione scientifica sul mondo della salute e del benessere, “Belli dentro e belli fuori”, in onda questa mattina su La7 alle 11:00.

Con lei in studio era presente come al solito la giornalista del “Corriere della Sera” Margherita De Bac, che scrive sui settimanali “Sette” e “Io Donna” di sanità e medicina e bioetica.

Eleonora Pedron, la foto che offre panorami inaspettati

Eleonora è in una posa davvero elegante come del resto lo è anche il suo abbigliamento e portamento. Seduta su uno scalino con una camicia azzurra e una gonna marrone che le scopre le lunghe e sinuose gambe. A completare la sua immagine ci sono le scarpe aperte bianche con il tacco alto.

I suoi fan, soprattutto veneti come lei, hanno commentato con toni entusiastici il suo scatto. Tra di loro un follower ha ammesso: “Che bello è guardarti”.

Per quanto riguarda la trasmissione in onda oggi su La7 la Pedron, prima del ritorno in televisione ha dichiarato: “La formula del programma rimarrà la stessa ma ci sarà anche una nuova rubrica in cui spiegheremo come curare al meglio la pelle del viso per mantenerla sempre tonica e idratata”. Spazio quindi anche a consigli di bellezza e benessere, per chi vuole essere e apparire sempre al meglio.

La conduttrice televisiva ha confessato che con il “suo” Fabio Troiano non pensano al matrimonio anche se stanno molto bene insieme. Inoltre i due vivono una storia praticamente a distanza visto che lei è a Montecarlo e lui vive a Roma.