“Con che coraggio…” Sonia Bruganelli stacco di coscia da capogiro sui social. Il pubblico nota altro – FOTO

Sonia Bruganelli. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” è tornata come ogni venerdì al proprio posto in prima fila nel commentare il frizzante reality. Il pubblico però non perdona

Inutile girarci intorno e nascondersi dietro giri di parole. Sonia Bruganelli è sicuramente balzata all’attenzione dei media per il suo legame sentimentale con Paolo Bonolis. I due sono una coppia solidissima; stanno insieme dal lontano 1997, so sono sposati nel 2002 e hanno tre splendidi figli: Silvia, Davide e Adele.

Tuttavia, Sonia Bruganelli è anche una capace imprenditrice e produttrice televisiva. Ha portato alla luce a SDL.TV, una web tv in cui gli spettatori possono vedere il dietro le quinte e clip inedite dei programmi in cui il marito è padrone di casa come “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”. Inoltre, lei stessa è stata al comando di una trasmissione dal titolo “I Libri di Sonia”, in cui intervista personaggi noti del mondo letterario e non solo.

Sonia Bruganelli: fascino misto ad eleganza. Gli haters sono però in agguato

View this post on Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Con i suoi 643mila follower su Instagram Sonia Bruganelli è anche una personalità di spicco del web. É stata (ed è ancora oggi) bersaglio di molti utenti che hanno spesso criticato il suo stile di vita dedito al lusso e all’ostentazione sistematica degli oggetti super costosi di cui ama circondarsi.

A questa valanga di controversie se ne aggiungono di nuove e belle fresche. Sonia Bruganelli, infatti, è impegnatissima ogni settimana dallo scorso 13 settembre con la messa in onda del “Grande Fratello Vip”. É stata arruolata nelle vesti di opinionista da Alfonso Signorini. Sua compagna d’avventura è la presentatrice Adriana Volpe.

Ebbene, tra le due è evidente che non regni la più spiccata simpatia. Inoltre, le frecciatine della consorte di Bonolis a quanto pare non sempre trovano accoglimento da parte dei telespettatori. Sono in molti, infatti, ad aver lasciato una traccia del loro risentimento sui canali social della Bruganelli.

L’ultimo post condiviso la vede in uno selfie in cui mostra raggiante l’outfit sfoggiato durante l’ultima puntata del programma, andata in onda ieri, 15 Ottobre. “Eccoci qui… come tutti i venerdì” – scrive in didascalia, taggando la maison Armani (autrice del suo mini dress in velluto blu con ampie spalline che lascia scoperte le gambe sinuose) e Casadei, brand di scarpe di lusso (ha indossato delle decolletè argentate con tacco vertiginoso).

“Qualcuno dica alla Bruganelli che scenda dal piedistallo perché è talmente piena di sé che non si regge” – scrive un utente tra i commenti. E non è il solo su questa linea piccantella. “Giorgio Armani, Casadei… ma non avevi detto che avresti indossato e pubblicizzato piccole aziende e nuovi marchi di stilisti in erba?”.

E ancora: “Con che coraggio difendi sempre a spada tratta una concorrente pessima, sempre e comunque?”. Il riferimento è a Soleil Sorge, vip in gara tra i preferiti della Bruganelli.